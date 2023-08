Maker van iPhones voorziet rem op verkopen: vooral tegenwind in China

De verlaging van de omzetverwachting door Foxconn onderstreept de moeilijke marktomstandigheden voor elektronica wereldwijd. Door de hoge inflatie en de onzekere economische vooruitzichten zijn consumenten en bedrijven een stuk voorzichtiger geworden met grotere uitgaven aan elektronische apparaten. Zo zag Apple, de grootste klant van Foxconn, de omzet afgelopen kwartaal voor het derde kwartaal op rij dalen. Dat is de langste periode van dalende verkopen voor het Amerikaanse techconcern sinds 2016.

Chinese markt

Vooral de Chinese markt, ’s werelds grootste markt voor smartphones, computers en tablets, kampt met tegenvallende verkopen door de verslechterde economische omstandigheden in het land. Een hoge werkloosheid onder Chinese jongeren en een crisis in de vastgoedmarkt zorgen daar voor terughoudendheid bij consumenten.

Foxconn boekte desondanks in het tweede kwartaal wel meer nettowinst dan kenners hadden verwacht. Eerder deze maand liet het bedrijf al weten dat de omzet afgelopen kwartaal met 14 procent is gedaald. Dat was de eerste afname van de verkopen sinds het laatste kwartaal van 2021. De eerste helft van het jaar is traditioneel een wat mindere periode voor Taiwanese elektronicafabrikanten. Dat komt omdat klanten als Apple doorgaans in de tweede helft van het jaar de meeste nieuwe producten op de markt brengen.

Vanwege de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China, en ook tussen China en Taiwan, is Foxconn bezig om een deel van zijn productie te verplaatsen van China naar India. Zo investeert het bedrijf miljarden in nieuwe fabrieken in dat land.

Apple dringt er bij zijn leveranciers ook op aan om minder afhankelijk te zijn van de productie in China. Foxconn heeft in de Chinese stad Zhengzhou een enorm iPhone-assemblagecomplex. Dat complex staat bekend als iPhone City omdat het de grootste productielocatie ter wereld is /van de Apple-smartphone.