BAM gaat aan de slag met metro Parijs

Lijn 17 komt aan de noordkant van de Franse hoofdstad te liggen tussen Saint-Denis en Le Mesnil. Onderweg doet de route de luchthavens Le Bourget en Charles de Gaulle aan.

Voor de huidige opdracht gaan de bouwbedrijven het traject langs het vliegveld Le Bourget aanleggen. Zo gaan ze onder meer een zes kilometer lange tunnel boren en verdiept stuk van het spoor aanleggen. Ook bouwen ze twee metrostations.

In 2024, als Parijs de Olympische Spelen organiseert, moet de metro van Saint-Denis tot aan Le Bourget rijden. In 2027 moet ook het restant van de lijn in gebruik worden genomen.