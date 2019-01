NXP moet jubilarissen betalen

In die zaak stond NXP tegenover vakbonden FNV, CNV, De Unie en VHP. De vier bonden hadden het techbedrijf voor de rechter gesleept, omdat die het budget voor de jubileumuitkeringen wilden inruilen voor extra bijscholingsbudget.

Jubilea bij NXP werden, toen het bedrijf nog onderdeel was van Philips, uitgebreid gevierd. Wie 25 jaar in dienst was, kreeg onder meer een zilveren speld, een bruto maandsalaris netto uitgekeerd, een horloge, sieraad of pennenset, een extra week aan vrije dagen en mocht op kosten van het bedrijf een borrel organiseren. 40-jarige jubilarissen kregen zelfs een gouden speld, en twee maandsalarissen.

Bij de onderhandelingen over de cao van 2012 wilden de bonden extra scholingsbudget. NXP wilde het geld daarvoor uit de jubilarissenpot halen. Alleen het speldje en de borrel voor collega’s zouden overblijven. De bonden wilden én-én, NXP zette de hakken in het zand. Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch geeft de bonden nu gelijk.

Volgens het hof is de uitruil namelijk „inhoudelijk niet logisch”. De jubileumuitkering wordt vooral gewaardeerd door oudgedienden bij NXP, het extra scholingsbudget juist door de jongere werknemers. Dat het geld uittrekken voor scholing dus automatisch zou leiden tot minder jubileumuitkeringen, is volgens het hof dus ook niet aannemelijk.

Bovendien bespaart de chipfabrikant veel meer met het stoppen van de jubileumuitkering, dan het uitgeeft aan extra scholing, constateert het hof. Ook in financiële zin is de uitruil dus „niet redelijk”.

Op de website van het FD reageert NXP op de uitspraak. De chipfabrikant overweegt om naar de Hoge Raad te stappen.