Column: Niet minder, maar meer banken nodig

Nadat Jan Hommen in 2009 het roer bij het geredde ING had overgenomen, werd hem gevraagd hoe hij zich het nieuwe ING voorstelde. Hommen omschreef een bank, die verdacht veel leek op wat de Postbank ooit was geweest: een nutsbank voor alle Nederlanders en een bank die geen gekke dingen deed. Alleen was die Postbank nu juist in 1991 door ING opgeslokt.