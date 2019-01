Beleggers houden moed

Bob Homan, hoofd van ING Investment Office, is niet verbaasd over het feit dat de Barometer nog steeds boven de neutrale grens van 100 zit: „Natuurlijk was vorig jaar slecht voor beleggers in aandelen, maar we zien in de afgelopen weken ook weer een behoorlijk herstel.”

Zwakste jaar sinds 2011

In de afgelopen jaren zijn er meer particulieren gaan beleggen. Ze worden deels gedreven omdat er met de lage rente weinig wordt verdiend met spaargeld. Voor die nieuwkomers op de beurs was de koersval van 2018 een nieuwe ervaring, want voor het eerst sinds 2011 hebben de beurzen een negatief jaar achter de rug.

En juist die nieuwkomers zijn geschrokken, blijkt uit de peiling onder beleggers: van de beleggers die onrustig zijn geworden van de dalingen (34%), heeft bijna de helft geen ervaring met dit soort tegenvallers.

Homan is toch enigszins gerustgesteld door deze getallen. „2018 was geen extreem slecht jaar, dit hoort nu eenmaal bij beleggen. Blijkbaar snapt de meerderheid van de beleggers dat.”

Aardig koersherstel

Tegelijk heeft hij wél een advies voor particuliere beleggers die zich zorgen maakten in de afgelopen maanden.

„Als je onrustig hebt geslapen in de afgelopen tijd omdat de koersen daalden, dan moet je nadenken of beleggen in aandelen wel bij jou past. Je kunt nu weer uitstappen, want de koersen zijn in het algemeen aardig hersteld van de zware terugval in de laatste tijd van 2018.”

Als particuliere beleggers vooruit kijken, is er behoorlijk optimisme. Een hogere of tenminste gelijk blijvende waarde van de eigen portefeuille, zijn de meeste verwachtingen. Uitgesplitst naar aandelen wordt in de komende maanden het meeste rendement verwacht op de aandelen van ASML, ING en Shell.