’Te weinig angst voor harde Brexit’

Een paar weken geleden stemde een overweldigende meerderheid van het Britse parlement tegen het door Theresa May met de EU bereikte Brexit-akkoord. Dinsdagavond stemmen de parlementariërs opnieuw over een nauwelijks aangepast akkoord en de verwachting is dat de premier dan een minder pijnlijke nederlaag lijdt.

Volgens beleggingsstrateeg James Athey van de Britse vermogensbeheerder Aberdeen Standard Investments betekent dit echter niet dat het parlement vervolgens een harde Brexit zal vermijden. Daarvoor is het sowieso nodig dat de parlementariërs dinsdagavond instemmen met een verschuiving van de deadline van 29 maart.

Beleggingsstrateeg Mark Dowding van vermogensbeheerder BlueBay Asset Management is het hiermee eens en ziet het pond de komende tijd eveneens eerder verzwakken dan versterken. Hij houdt er wel rekening mee dat er een tweede referendum over de Brexit komt, hoewel May zich hier altijd sterk tegen heeft verzet.

Onder meer de Amerikaanse banken Goldman Sachs en Morgan Stanley menen dat het pond echter nog altijd te goedkoop is en dit jaar verder in waarde zal stijgen.