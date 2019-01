’Niet alleen zorgen over pensioen’

Het leek in 2018 weer de goede kant op te gaan met de pensioenen, maar een val van de aandelenkoersen in het laatste kwartaal en een verdere rentedaling gooiden roet in het eten. Veel pensioenfondsen kunnen dit jaar niet indexeren en er dreigen zelfs kortingen.

Dit tot woede van de deelnemers en de vakbonden speelden hierop in door stakingen en werkonderbrekingen aan te kondigen. Een overzicht op DFT hoe jouw pensioenfonds ervoor staat, werd ook veelvuldig bekeken.

Afgezien van het milieu is het goedkope tanken voor velen een belangrijke reden om op elektrisch rijden over te stappen. De stap van Tesla om de prijs van snelladen fors te verhogen, kwam dan ook op stevige kritiek te staan. Voor de autobouwer reden om enigszins gas terug te nemen. In Nederland is per kWh nu een prijsverhoging van 20 naar 25 eurocent doorgevoerd, waar eerder over 28 eurocent werd gerept.

Of Mark Rutte binnenkort een hoge post in Europa gaat bekleden, is nog maar de vraag. Hij deed in het Zwitserse Davos wel van zich spreken door hard uit te halen naar de Europese Commissie. Hij vindt dat Italië te makkelijk wegkomt met slechts een kleine verlaging van zijn begrotingstekort.

Het bericht dat Daimler en BMW samengaan, was ook een hit op DFT. Het gaat niet om een fusie, maar een samenwerking bij de ontwikkeling van onder meer elektrische auto’s.