Engeland geeft goud niet terug aan Venezuela

In Venezuela is een machtsstrijd gaande tussen de autoritaire Maduro en Juan Guaido, die het veel beter met het land voor heeft. De VS, het VK en de meeste Latijns-Amerikaanse landen steunen Guaido.

In totaal heeft Venezuela voor $8 miljard aan vermogen in het buitenland gestald. Amerikaanse topfunctionarissen pogen deze aan Guaido te doen toekomen, om hem in het zadel te helpen.