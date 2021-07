BinckBank verliest opnieuw slag in beleggingsruzie

Financieel

AEX zet kleine opleving neer in grillige sessie; Takeaway onderuit

Na de sombere gang van zaken bij de weekstart heeft de AEX bij grillige handel dinsdag bescheiden terreinwinst geboekt. Eerder in de middag was nog een verdere daling ingezet. Beleggers stapten vooral in bij Unibail Rodamco en de verzekeraars. Akzo beleefde een mindere dag. Just Eat Takeaway viel oo...