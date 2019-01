Forse belastingaanslag voor moedermaatschappij van Gucci

De belastingdienst wijst erop dat de dochter veel geld verdiende in Italië, maar hier niets over afdroeg. De €1,4 miljard betreft onbetaalde belastingen in de periode 2011-2017.

Eerder kregen meerdere modehuizen het al aan de stok met de Italiaanse belastingdienst. Bij de eigenaren van zowel Prada als Armani vielen al stevige naheffingen op de mat. De Italiaanse modeontwerpers Domenico Dolce en Stefano Gabbana kregen zelfs celstraffen opgelegd, omdat ze een Italiaanse houdstermaatschappij hadden gebruikt om belastingen te ontwijken. Bij de Hoge Raad werd deze straf uiteindelijk teniet gedaan.