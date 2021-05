Truckfabrikanten rijden lek in kartelzaak

Binnenland

Doodsteken bejaarde vrouw: OM eist 11 jaar cel tegen benedenbuur

Voor het doodsteken van een 78-jarige vrouw in Oostkapelle is vrijdag in de rechtbank van Middelburg elf jaar celstraf geëist tegen Eduard F. (58). De bewoner van appartementencomplex Parc Zonnehove wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van moord op zijn bovenbuurvrouw. De man ontkent.