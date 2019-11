Bioscoopreuzen Pathé en Kinepolis breiden uit

Samen met Vue vormen Pathé en Kinepolis de top-drie van belangrijkste spelers in Nederland op het gebied van bioscopen. Van de ruim 150 zalen in Nederland zijn er straks 70 in handen van deze grote drie.

Pathé zelf laat momenteel in Leeuwarden een nieuwe vestiging verrijzen. Omdat Euroscoop al in Amsterdam-Noord (25 november) en Den Haag Ypenburg (halverwege 2020) verwachtte te openen, heeft het bedrijf straks 33 bioscopen in Nederland. Daarmee is het marktleider.

Expansiestrategie Kinepolis

Het aan Euronext Brussel genoteerde Kinepolis is pas sinds 2014 in Nederland actief en nam in september tien Amerikaanse bioscopen over. De overname van Arcaplex, dat Kinepolis Spijkenisse gaat heten, ’past in de expansiestrategie van Kinepolis’, zo laat het bedrijf weten. Eind volgend jaar hoopt Kinepolis ook een nieuwe vestiging in Haarlem te openen.

De omzet van bioscopen zit al jaren in de lift. Ondanks de concurrentie van streamingdiensten gingen Nederlanders vorig jaar gemiddeld 2,1 keer per persoon naar de bioscoop, zo becijferde de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters. Hoewel dat iets minder was dan in 2017, bedroeg de totale omzet 312,3 (+3,4%) omdat klanten meer uitgeven per bezoek.