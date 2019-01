VEON belooft steun aan Egyptische dochter GTH

Al langer is bekend dat VEON de mogelijkheden onderzoekt om GTH van de beurs te halen, met de bedoeling de bedrijfsstructuur te versimpelen. Vooralsnog is er geen toestemming voor de privatisering van de dochteronderneming. Het bedrijf zei onlangs nog met de Egyptische toezichthouder en andere belanghebbenden te onderhandelen. Verdere details over die plannen gaf VEON nu niet.

GTH heeft ondertussen een aandeelhoudersvergadering, waarbij over een eventuele claimemissie zou worden gesproken, uitgesteld. De vergadering is verplaatst van 28 januari naar 27 maart, onder meer vanwege de recente ontwikkelingen.

De uitgesproken steun van VEON, dat 58 procent van GTH in handen heeft, zorgde op de beurs in Egypte voor een koerssprong van het aandeel GTH. Het bedrijf won bijna 10 procent aan beurswaarde.