Audi-stakers Hongarije vragen Duitse steun

Gyor - Stakende medewerkers van de Audi-fabiek in de Hongaarse stad Gyor vragen om steun van hun bazen op het hoofdkantoor van moederbedrijf Volkswagen in Duitsland. Sinds donderdag wordt bij de Audi-fabriek, waar auto's en krachtbronnen worden geproduceerd, gestaakt in een roep om betere arbeidsvoorwaarden.