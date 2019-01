Dat zei Knot zondag in gesprek met Jort Kelder in NPO tv-programma Buitenhof.

Knot herhaalde daarmee eerder pleidooien. De president van de centrale bank van ons land zou graag zien dat Nederland meer in lijn gaat lopen met andere Europese landen qua hypotheekschulden. Knot zou het liefst zien dat in de toekomst maximaal 90% van de waarde van de eigen woning geleend kan worden. Momenteel is dat gemaximeerd op 100%, tot voor kort was het zelfs mogelijk ruim boven de waarde te lenen.

„Er is wel flankerend beleid nodig,” erkende Knot. „Er moeten veel meer huizen gebouwd worden.”

De hypotheekrenteaftrek noemt Knot ’een instrument dat niet meer van deze tijd is.’ „We vragen overal om buffers. Bij banken, overheden. Waarom dan niet ook vragen om een klein buffertje bij huishoudens? Dat is toch een kwetsbare groep,” aldus de Groningse econoom.

Europa

Europa heeft nog altijd teveel banken. Met name Italië en Duitsland, meent Knot. Schaalvergroting hoeft wat hem betreft niet noodzakelijk het antwoord te zijn.

Over de Europese economie is hij positief, geluiden als dat er ene nieuwe crisis of zelfs recessie aankomt, noemt hij prematuur. „De onderliggende inflatie vertoont weliswaar nog geen enkel teken van leven. Maar de Europese economie doet het hele behoorlijk. Weliswaar hebben we een paar kwartalen met ietsjes minder groei, maar dat komt door de externe handel. De vraag binnen Europa houdt zich heel goed.” Knot wees ook naar de arbeidsmarkt die zich goed houdt, en het beschikbaar inkomen van burgers dat eindelijk wat begint toe te nemen.