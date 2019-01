Topman bezoekt KLM na onrust

Bij KLM is de afgelopen week onrust ontstaan als gevolg van gelekte plannen om van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij een ‘B-merk’ te maken. Air France moet zich op het hogere segment richten, met meer business- en first-class klanten. KLM zou zich meer op de vrijetijdsmarkt moeten richten. Dit kan KLM omzet en bestemmingen kosten.

Smith wil met deze strategie meer omzet genereren bij Air France, waarmee hij de kostenstijging van de Franse divisie wil compenseren. Na zijn aantreden in september heeft de nieuwe ceo louter maatregelen getroffen die Air France nog duurder maken, waarvan de kosten al 25% hoger liggen dan bijvoorbeeld KLM en Lufthansa. Zo krijgt het totale personeel van Air France er 4% bij en de Franse piloten 7%, zonder dat daar meer gewerkte uren tegenover staan.

Joon

Verder wil hij de stekker trekken uit de budgetdochter Joon, die nog maar amper een jaar in de lucht is. Er gaan geruchten dat deze beslissing rond de €60 miljoen kost. Onduidelijk is of de Franse pilotenvakbond haar eis voor een ‘genoegdoening’ voor het stoppen van Joon van €40 miljoen heeft laten vallen.

Smith heeft zich nog nauwelijks in het openbaar uitgelaten over de prestaties van KLM, die de luchtvaartcombinatie financieel drijvende houdt. Ook is president-directeur Pieter Elbers van KLM nog altijd niet benoemd tot tweede man in het concern, terwijl daar wel toezeggingen over zijn gedaan.

Het KLM-personeel kan Smith maandag bevragen in het bemanningscentrum op Schiphol. Ook topman Elbers van KLM is daarbij aanwezig. Volgens bronnen is Smith bezig met een charmeoffensief, ook richting de Schiphol-directie. Vorige week sprak Smith met minister Hoekstra (Financiën) over de garanties inzake zelfstandige bedrijfsvoering, werkgelegenheid, kasbeheer, vlootbeheer en het in stand houden van de stichtingen die de landingsrechten waarborgen. Toen zei Smith na afloop dat aan de garanties niet getornd zou worden. Het gelekte plan van de ceo om van Air France het premium-merk te maken en KLM het vrijetijdsmerk gaat tegen deels deze afspraken in. Dertig procent van het lange-afstandsnetwerk van Air France is verliesgevend.