Avantium koopt BASF uit

Redactie DFT

Avantium, het bedrijf dat zichzelf op de kaart zette als de uitvinder van biologisch afbreekbaar plastic, heeft partner BASF uitgekocht.

Dat maakte het biochemiebedrijf zondagavond bekend.

Avantium had de vercommercialisering van zijn yxy-technologie, die onder meer gesteund wordt door Coca Cola en Danone, in een joint venture (Synvina) met chemiereus BASF geplaatst. BASF zou het kleine Avantium de schaal kunnen geven om zijn bioplastics succesvol op grote schaal te produceren en verkopen.

Avantium heeft daarvoor een grote fabriek nodig. Na de beursgang in 2017 en de deal met BASF zou die fabriek in Antwerpen gebouwd kunnen worden.

Sinds BASF afgelopen jaar aangaf zich te hebben bedacht,kelderde de beurskoers van Avantium. Van de €11 die er bij de beursgang amper twee jaar geleden nog op de borden stond, resteerde vrijdag een pijnlijke €1,82.

Avantium stelt per februari DSM-bestuurder Marcel Lubben aan als Managing Director van Synvina en denkt in de loop van 2019 te kunnen vertellen hoe het zijn yxy-technologie alsnog succesvol wil verzilveren. Avantium heeft BASF €13,7 miljoen betaald voor zijn 51%-belang in Synvina. De vraag is of Avantium zelf voldoende middelen heeft voor de bouw van een fabriek. De fabriek in Antwerpen moest 50.000 ton PEF per jaar gaan maken. Een proeffabriek in Geleen produceert al jaren 15 ton per jaar.

Suiker

Avantium investeert in technieken om uit suikers bouwstenen voor plastics te maken. Die kunnen gebruikt worden voor het maken van 100% duurzaam plastic, voor het vervangen van petflessen, aluminium blikjes, folieverpakkingen voor koffiecups of snoepgoed en verpakkingen voor salades en vleeswaren. Danone en Coca Cola hebben hoge verwachtingen van de uitrol van het ’groene plastic’ofwel PEF (polyethyleen furanoaat). PEF is de variant van het chemiebedrijf op PET (polyethyleentereftalaat). Waar petflessen gemaakt worden van aardolie, wordt PEF gemaakt van suiker uit onder andere maïs en tarwe. PEF is bovendien veel sterker en minder doorlaatbaar dan PET, waardoor kleinere verpakkingen met koolzuurhoudende dranken gemaakt kunnen worden, of plastic verpakkingen waar vlees of salade langer vers in blijft, omdat er minder zuurstof doorheen sijpelt dan bij conventionele op aardolie gebaseerde plastics. Het bedrijf denkt dat PEF kan gaan concurreren met blikjes uit aluminium, die circa 50% duurder zijn dan PEF flessen.

Coca Cola en Danone zijn al belangrijke strategische aandeelhouders, net als de bottelaars Alpla en Swire en een aantal gespecialiseerde beleggers.

Avantium heeftook nog een zestal andere R&D trajecten heeft lopen op gebied van winning en toepassing van suikers. Zo wordt in het laboratorium in Amsterdam gestudeerd op een vervanger voor de oliecomponenten in antivries en het winnen van suiker uit hout.