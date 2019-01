Nieuwe directeur voor Synvina na uitkoop BASF

Eind vorig jaar stapte BASF uit het samenwerkingsverband vanwege meningsverschil over investeringscriteria. Bekend was al dat Avantium weer volledig eigenaar zou worden, alleen over de voorwaarden werd nog onderhandeld. Avantium heeft nu weer alle intellectuele eigendommen, vastgoed en personeel in handen en betaalde BASF 13,7 miljoen euro voor het aandelenbelang. Verder is 3,7 miljoen euro betaald voor alle middelen die Synvina de afgelopen twee jaar heeft verworven.

Uitvoerend directeur van Synvina is per 1 februari Marcel Lubben. Hij werkte jaren voor speciaalchemiebedrijf DSM. Synvina is in 2016 opgericht om op commerciële schaal de stof FDCA te maken volgens een door Avantium ontwikkelde techniek. FDCA kan vervolgens gebruikt worden om het plastic PEF te maken dat onder meer gebruikt kan worden voor voedselverpakking, textielvezels en in de auto-industrie.