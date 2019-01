Nikkei lager door duurdere yen

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,6 procent in de min op 20.649,00 punten. Het Japanse telecomconcern Softbank, een zwaargewicht in de index, zakte 1,2 procent. Computerspelletjesmaker Nintendo, die later in de week met kwartaalcijfers komt, verloor 2,9 procent. Automaker Suzuki Motor daalde 3,3 procent, na tegenvallende resultaten van het Indiase dochterbedrijf Maruti Suzuki India.

Nissan leverde 0,8 procent in. De Amerikaanse beurswaakhond SEC is een onderzoek gestart naar de rapportage van de beloningen van bestuurders bij de Japanse autofabrikant. De voormalige voorzitter van Nissan, Carlos Ghosn, zit in Japan vast op verdenking van fraude. Nissan heeft laten weten mee te werken aan het onderzoek.

De andere beursgraadmeters in het Verre Oosten lieten een overwegend negatief beeld zien. Beleggers keken vooral uit naar de nieuwe ronde van handelsbesprekingen tussen de VS en China. Een handelsdelegatie onder leiding van de Chinese vicepremier Liu He reist later deze week af naar Washington. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,2 procent lager en de beurs in Shanghai daalde 0,3 procent. De Kospi in Seoul was vlak. In Australië was de beurs gesloten vanwege een nationale feestdag.