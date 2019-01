'Nog flinke groeimogelijkheden Basic-Fit'

Amsterdam - Fitnessketen Basic-Fit kan nog lang blijven doorgroeien in Frankrijk en Spanje. Dat zeggen analisten van Citi die het Nederlandse bedrijf gaan volgen met een buy-advies en een koersdoel van 32 euro. In beide landen zijn nog relatief weinig budgetfitnesscentra en ook is het percentage van de bevolking dat lid is van een sportschool laag.