'AEX begint lager aan drukke week'

De Amerikaanse president Donald Trump sloot vrijdag een deal over de overheidsfinanciën voor de komende drie weken. Een deel van de overheidsdiensten bleef ruim een maand dicht, door een conflict over de begroting. Overigens is er geen geld vrijgemaakt voor de door Trump gewilde grensmuur.

Aan het cijferfront begint de week rustig op het Damrak. Later in de week komen onder andere de AEX-bedrijven Philips, KPN, Unilever, Shell en Signify met resultaten.

Albert Heijn

Het aandeel van Basic-Fit zal mogelijk bewegen op een analistenrapport. Citi startte het volgen van de fitnessketen met een koopadvies.

Albert Heijn opent later dit jaar een vijfde distributiecentrum voor de thuisbezorging van boodschappen. Volgens de grootgrutter, onderdeel van supermarktconcern Ahold Delhaize, is sprake van een forse groei van het online boodschappen doen. Vooral de populariteit van thuisbezorging via ah.nl stijgt.

Tesco

Chemiebedrijf Avantium liet weten weer volledig eigenaar te zijn van Synvina. Voormalig partner BASF is uitgekocht en er is een nieuwe directeur aangesteld. Eind vorig jaar stapte BASF uit het samenwerkingsverband vanwege meningsverschillen over investeringscriteria.

In Londen staat Tesco in de schijnwerpers. De Britse supermarktketen zet volgens de krant Mail on Sunday het mes in 15.000 banen in Groot-Brittannië. Het zou daarmee een veel grotere ingreep zijn dan waar andere Britse media de afgelopen dagen op speculeerden, van mogelijk honderden tot wat meer dan duizend banen.

Deutsche Bank

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar Deutsche Bank. Volgens bronnen heeft de grootste Duitse bank zich naar verluidt verzekerd van een extra investering uit Qatar. De investering zal naar verwachting worden voldaan via de Qatar Investment Authority, het soevereine vermogensfonds van het land. Twee andere Qatarese fondsen, waaronder die van de koninklijke familie, hebben al een belang in de bank.

De euro bleef onveranderd op 1,1407 dollar. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,5 procent in prijs tot 52,88 dollar. Brentolie werd 1,4 procent goedkoper en kostte 60,77 dollar per vat.