Nieuw campagne wijst bedrijven op brexit

De actie richt zich op het midden- en kleinbedrijf (mkb) en (zorg)instellingen. Volgens de regering kunnen veel bedrijven zich nog beter voorbereiden op het Britse vertrek uit de Europese Unie.

Er is nog veel onduidelijk over de brexit. Grote vraag is of er een scheidingsakkoord komt. Als dat er niet komt, zal dat grote gevolgen hebben voor het bedrijfsleven en (zorg)instellingen. Er kunnen leveringsproblemen ontstaan en opstoppingen bij de ferryterminals. De Britten vertrekken op 29 maart uit de EU.

Begin februari wordt de campagne ook ingezet op social media en in advertenties. De slogan van de campagne is: Zorg dat Brexit jouw bedrijf niet in de weg zit. Als de Europese Unie en Groot-Brittannië uiteindelijk niet tot een akkoord komen, dan komt er ook nog een campagne die zich op burgers gaat richten.