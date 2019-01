Recordomzet bouw- en baggerdiensten

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is dit bedrag nog nooit zo hoog geweest.

Het gaat om ongeveer 2,1 miljard euro aan import en 2,2 miljard euro aan export. Dit betreft bijvoorbeeld betalingen van buitenlandse bedrijven voor bouwactiviteiten in Nederland. Ook het inkopen van goederen en diensten ter ondersteuning van bouw- en baggerprojecten hoort erbij.

In vergelijking met de eerste drie kwartalen in 2017 lag de import 30 procent hoger en de export 18 procent. Volgens het CBS hangt de flinke toename samen met de start van een aantal grote nieuwe projecten. Partijen hebben bijvoorbeeld veel windmolens laten bouwen en verschillende soorten machines en productiestraten laten installeren.

Met name in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken zit de bouwactiviteit van Nederlandse bedrijven de laatste jaren in de lift. De drie landen zijn nu samen met België de belangrijkste klanten van Nederlandse bouwers en baggeraars. Het land met het grootste aandeel buiten Europa is de Verenigde Arabische Emiraten.