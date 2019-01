’Hefbedrijf Mammoet kocht Iraaks politicus om’

Dat stelt NRC. Volgens de krant betaalde het zwaartransportbedrijf de parlementariër een vaste, maandelijkse vergoeding én stelde het hem een beloning in het vooruitzicht.

Het Openbaar Ministerie deed al onderzoek naar enkele van in totaal zeven dochterbedrijven van SHV, eigendom van de vermogende familie Fentener van Vlissingen. SHV spreekt in een vertrouwelijke memo zelf over een ,,redelijke verdenking” van ,,een strafbaar feit'' in Irak, namelijk: ,,omkoping van een buitenlandse official''.