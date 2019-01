Hoezo gezonder eten? Fastfood in de lift

Per saldo zijn er de afgelopen vijf jaar in Nederland 58 fastfoodrestaurants bijgekomen, een stijging van 17%. In totaal zijn er nu 422. Dat blijkt uit onderzoek van horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners. Het bureau verwacht een stijging naar 500 filialen in de komende vijf tot zeven jaar.

In Nederland behoort bijna 85% van de fastfoodrestaurants tot de grote drie, McDonald's, KFC en Burger King. In Amsterdam zijn er 3,2 per 100.000 inwoners. In de provincie Utrecht is de stijging van het aantal fastfoodrestaurants de afgelopen vijf jaar het hoogst (+41%).

Bestelzuil

De bestelzuil bij McDonald’s blijkt een schot in de roos. ABN Amro meldt dat door het toegenomen gemak en de frontale verleiding de gemiddelde orderbedragen tot wel 10% hoger oplopen. Een andere technische ontwikkeling in de branche is volgens de onderzoekers mogelijk de volledig geautomatiseerde hamburgermachine, die in de VS al draait.

Gourmet Burger

Van Spronsen verwacht een verdere groei van het aantal fastfoodrestaurants de komende jaren. „Dit is enerzijds vanuit de toename van maaltijdbezorging en anderzijds door expansiedrift van bestaande ketens en nieuwe toetreders op de markt. Met name in de grote steden zien we dat concepten als Five Guys en Ellis Gourmet Burger hun intrede doen”, aldus het rapport.

De onderzoekers constateren dat McDonald’s met name extra omzet zoekt in de verbreding van het bezoekmoment (ontbijt) en assortiment (zoals McCafé met koffie en luxere gourmetburgers). KFC en Burger Kingen zouden vooral inzet op groei van het aantal verkooppunten. Recent opende Burger King vestigingen in Tilburg en Spijkenisse en de volgende in Beesd staat al in de startblokken. Doelstelling is om 100 tot 200 locaties in Nederland te vestigen.

Fastservice

De totale fastservicesector groeide 19%, vooral door een toename van het lunchroom- en grillroomaanbod.