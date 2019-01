'Avantium heeft partner nodig'

De marktvorsers van KBC schatten dat Avantium het jaar beëindigde met ongeveer 80 miljoen euro in kas. Daar gaat al 17,3 miljoen euro van naar BASF en alle activiteiten van het chemiebedrijf kosten volgens een raming van KBC ongeveer 20 miljoen euro per jaar, waardoor Avantium nog maar voor drie jaar geld heeft. De specialisten blijven dan ook van mening dat het risico voor beleggers zeer hoog is.

KBC hanteert een reduce-advies voor Avantium en verlaagde zijn koersdoel naar 1,75 euro van 2,50 euro. Het aandeel Avantium stond maandag na enkele handelsminuten 10,4 procent hoger op 2,01 euro.