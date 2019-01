Beurs: AEX trapt op rem bij begin drukke week

De AEX-index eindigde 0,8% lager op 510,88 punten na eerder op de dag te zijn teruggevallen onder deze grens. De Midkap-index ging 0,5% achteruit naar 720,78 punten.

De beurzen van Parijs, Londen en Frankfurt deden ook een stap terug en koersten 0,5% tot 0,7% lager.

Teeuwe Mevissen, econoom bij Rabobank, schrijft de terugtrekkende beweging bij beleggers toe aan de onzekerheid over de reeks aan belangrijkste marktgebeurtenissen later deze week. Vooral het Amerikaanse rentebesluit van komende woensdag en de toelichting van Fed-president Powell spelen daarbij volgens hem een belangrijke rol. „We hebben onze verwachtingen voor het toekomstige rentebeleid in de VS al bijgesteld en voorzien dat de Fed in 2019 niet meer in actie zal komen.”

Daarnaast wordt deze handelsweek uitgekeken naar de voortgang van de handelsgesprekken tussen Amerika en China. Mevissen is sceptisch over de kans op een deal tussen beide economische grootmachten. „Er zitten nog veel haken en ogen aan de onderhandelingen vooral bij afspraken op het terrein van intellectueel eigendom.”

Komende vrijdag komen er verder nog cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt naar buiten en op dinsdag moet de Britse premier May alle zeilen bijzetten om te proberen de Brexit-deal door het parlement te loodsen. Mevissen voorziet dat er een volatiel weekje in het verschiet ligt voor beleggers waarbij het afwachten is welk evenement het zwaarst zal wegen in het sentiment.

Bij de hoofdfondsen zat verzekeraar ASR in achterhoede met een verlies van 1,6%. Voedings- en schoonmaakmiddelenconcern Unilever verloor 0,9%. Olieconcern Shell sloot de rij met een terugval van 2%, onder invloed van een daling van de olieprijzen. ASML zakte 0,8%. De chipmachinefabrikant neemt activiteiten van het failliete Mapper over.

Ahold moest 0,7% afstaan. Het supermarktbedrijf gaat op zijn thuismarkt Nederland zwaarder inzetten op thuisbezorging. Bij Amsterdam komt een nieuw distributiecentrum met omstreeks 1000 werknemers.

Galapagos daarentegen boekte een winst van 1,3%. KPN dat later deze week de boeken opendoet, kreeg er 1% bij. Altice Europe dikte 0,4% aan.

Bij de middelgrote fondsen belandde SBM Offshore in de onderste regionen met een dip van 2,4%. Voor Adyen werd 3,2% minder betaald.

TKH Group behield de koppositie met een vooruitgang van 2,2%.

AScX-fonds Basic-Fit schoot 2,9% omhoog nadat Citi de fitnessketen is gaan volgen met een koopadvies.

Ajax liet uiteindelijk 1,2% liggen na de domper tegen Feyenoord.

