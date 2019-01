Beursverslag: Opmars AEX halt toegeroepen

De AEX-index noteerde maandag rond één uur 0,5% lager op 512,64 punten. De Midkap-index ging 0,4% vooruit naar 727,54 punten.

De beurzen van Parijs, Londen en Frankfurt deden ook ee stapje terug en koersen 0,1% tot 0,4% lager.

De Amerikaanse president Donald Trump sloot vrijdag een deal over de overheidsfinanciën voor de komende drie weken, zonder akkoord te krijgen voor geld voor zijn muur. Op Wall Street lijkt van opluchting geen sprake. De indexfutures wijzen op een 0,5% lager start vandaag voor de Dow Jones-index.

Beleggers krijgen deze week de kwartaalcijfers van veel grote Nederlandse en buitenlandse bedrijven te verwerken, waaronder Shell, KPN en Unilever. Ook komt de Amerikaanse centrale bank woensdag met een rentebesluit.

Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Boer & Olij benadrukt dat beleggers maandag even een pas op de plaats maken na de fraaie rit omhoog in de voorbije weken. Hij wijst er op dat dat onder meer alle ogen zijn gericht op de komende stroom van bedrijfsresultaten van onder meer de grote AEX-fondsen Unilever en Shell. „Naar verwachting zullen de ceo’s hun voorzichtigheid over de vooruitzichten handhaven. Unilever is wel een goede graadmeter hoe het gesteld met de koopbereidheid bij consumenten.”

Verder is de aandacht gevestigd op het Verenigd Koninkrijk waar morgen de Britse premier May opnieuw een debat moet aangaan over haar Brexit-plan. „De grote vraag is of er echt al duidelijkheid zal komen over een mogelijke uitstel van de deadline om eind maart uit de Europese Unie te stappen, maar in de markt wordt het risico op een Brexit zonder deal zeer gering geacht.”

Daarnaast staat de handelsweek in het teken van de verdiepende handelsgesprekken tussen Amerika en China. „Het is lastig om met een structureel compromis nader tot elkaar te komen doordat beide partijen geen gezichtverlies willen lijden”, stelt Schutte.

Verder staat het Amerikaanse rentebesluit van komende woensdag in de schijnwerpers. Volgens Schutte zal de Fed zo goed als zeker het kruit droog houden, maar is het vooral wachten op de visie van Fed-president Powell over de gevolgen van de shutdown op de Amerikaanse economie en zijn mening over het toekomstige rentebeleid.”

Bij de hoofdfondsen zat verzekeraar ASR in dea chterhoede met een verlies van 1,1%. Voedings- en schoonmaakmiddelenconcern Unilever verloor 0,9%. Chipmachinefabrikant ASML zakte 0,8% en olieconcern Shell daalde 1%, onder invloed van een daling van de olieprijzen. Samen wegen deze beursreuzen voor circa 45% mee in de AEX-index.

Ahold moest 0,9% afstaan. Het supermarktbedrijf gaat op zijn thuismarkt Nederland zwaarder inzetten op thuisbezorging. Bij Amsterdam komt een nieuw distributiecentrum met omstreeks 1000 werknemers.

Nieuwe koploper Galapagos boekte een winst van 2,6%. KPN dat later deze week de boeken opendoet, kreeg er 2% bij.

Bij de middelgrote fondsen belandde OCI onderaan met een dip van 1,5%. Voor Flow Traders werd 1,2% minder betaald.

TKH Group pakte de koppositie met een vooruitgang van 2,8%.

AScX-fonds Basic-Fit schoot 5,1% omhoog nadat Citi de fitnessketen is gaan volgen met een koopadvies.

Ajax duikelde 4,6% na het voor de Amsterdammers teleurstellende 6-2 verlies tegen Feyenoord.

