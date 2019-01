Column: De kater van Katowice

Vlak voor het feestgedruis begon, werden er op nationaal en internationaal niveau plannen naar buiten gebracht over hoe de klimaatdoelen van Parijs te behalen. Hoewel bijna driekwart van de Nederlanders vindt dat het klimaatprobleem aangepakt moet worden, wil bijna de helft hier niet de portemonnee voor trekken. De Franse gele hesjes zijn niemand ontgaan en ook in Nederland is er veel ophef over de rekening die de middenklasse zou moeten gaan betalen voor het faciliteren van de energietransitie.

Hoe dan ook: een noodzakelijke vermindering van de CO2-uitstoot met 49 procent in 2030 ten opzichte van 1990 staat in het regeerakkoord opgenomen. In 2017 was de uitstoot nog gelijk aan die van 1990 (Bron: CBS). Met nog een derde van de tijdsperiode op de teller, wordt men in 2019 dan ook ontgoocheld wakker. Want waar te beginnen nu pijnlijk duidelijk wordt hoeveel werk er aan de winkel is? En hoe gaan we dit als gemeenschap de benodigde investeringen financieren?

Het Hollands bloed kookt

Ondanks een ’laissez-faire’- beleid zijn we de afgelopen jaren al een heel eind gekomen als maatschappij. Want linksom of rechtsom: de drang naar ondernemerschap en innovatie zit in ons bloed. Denk bijvoorbeeld aan projecten waarin afvalstromen efficiënt omgezet worden in herbruikbare materialen van waarde en energie in de vorm van gas en elektriciteit. Of aan één van de weinige bedrijven wereldwijd dat snel-laadstations voor elektrische auto’s ontwikkelt. Zo komen we met de technologie al een heel eind door een groeiend aantal veelbelovende startups, scale-ups en bestaande grote namen die hun kans op duurzame groei van ons land en hun eigen bedrijf tijdig zien en grijpen.

Win-win tussen klimaat en de portemonnee

Aan nationale en lokale overheden de taak om in de paniek van de tikkende klok kritisch te blijven kijken naar de economische levensvatbaarheid van projecten en niet in het wilde weg met de subsidiepot en dwingende maatregelen rond te gaan. Wat is de draagkracht en wat zijn de mogelijkheden voor alle belanghebbenden?

Voor burgers is het zaak om het hoofd koel te houden. Moet je je spaarpot wel omgooien voor het vervangen van een gasinstallatie bijvoorbeeld? Of kun je over een aantal jaren omschakelen naar groen gas of juist nu met een interessante voorfinanciering van een nieuwe installatie je steentje bijdragen aan de klimaatdoelen?

Bij de industrie en de bebouwde omgeving is de grote winst te behalen, zowel qua CO2-besparingsmogelijkheden als qua groeimogelijkheden. Met de plannen die er op dit vlak nog te realiseren zijn, liggen de kansen op innovatie, groei en toekomstbestendige banen voor het grijpen. Alleen in de zomer van 2018 waren er al 20.000 open vacatures gerelateerd aan de energietransitie (bron: Intermediair). Daarnaast is het een mooi handvat om de bedrijfsvoering efficiënter te maken.

Ook op financieel vlak zijn er innovaties gaande die partijen in staat zou moeten stellen om ook de toekomstige besparingen van een investering als financieringsbron te gebruiken. Dit kan een belangrijk obstakel wegnemen voor implementatie van projecten.

Van verkiezingsretoriek naar daadwerkelijke klimaatadaptatie

Met meer dan 250 succesvolle Nederlandse ’green startups’ moet het toch mogelijk zijn om de kater van Katowice weg te spoelen. Deze startups kunnen een katalysatoreffect hebben op het bedrijfsleven. Zeker als ze op constructieve wijze gefaciliteerd worden in hun ontwikkeling. Hiermee wordt vermeden dat het onderwerp klimaat alleen wordt ingezet als verkiezingsretoriek, maar daadwerkelijk omarmt wordt door zowel de burger als het bedrijfsleven.

Nikkie Pelzer is Senior Impact Investment Analyst bij ACTIAM.