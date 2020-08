Belegger duikt op aanstaand Dow-fonds Salesforce

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,1 procent lager op 28.223 punten. De brede S&P 500 won juist 0,1 procent, tot 3447 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,5 procent tot 11.519 punten.

Salesforce won in de vroege handel bijna 18 procent. De maker van cloudsoftware waarmee bedrijven onder meer klantrelaties kunnen onderhouden zette afgelopen kwartaal een recordomzet van meer dan 5 miljard dollar in de boeken. Een dag eerder won het aandeel ook al door het nieuws dat het bedrijf eind deze maand wordt opgenomen in de prestigieuze Dow-Jonesindex.

HPE steeg op zijn beurt ruim 7 procent. Het techbedrijf publiceerde beter dan verwachte resultaten. Warenhuisketen Nordstrom stond daarentegen bijna 1 procent in het rood na teleurstellende kwartaalcijfers. Door de coronacrisis moesten veel winkels sluiten, waardoor de omzet sterk daalde.

Donderdag begint het jaarlijkse symposium van de Fed dat traditioneel wordt gehouden in Jackson Hole in de staat Wyoming. De bijeenkomst wordt dit jaar vanwege het coronavirus virtueel gehouden. Powell gaat spreken over de langverwachte beleidskaders van de Amerikaanse koepel van centrale banken. Daarbij zal de aandacht in het bijzonder uitgaan naar de inflatiestrategie van de Fed.