Ajax ook onderuit op beurs

Afgelopen vrijdag bereikte het aandeel Ajax bij een koers van €16,65 het hoogste punt ooit. De voetbalclub was daarmee circa €300 miljoen waard. De beurskoers van de Amsterdammers zat vorige week in de lift dankzij de megatransfer van sterspeler Frenkie de Jong naar Barcelona en de concrete belangstelling van Paris Saint-Germain voor aanvoerder Matthijs de Ligt.

Beleggers zijn vandaag echter negatief, omdat het gat tussen PSV en Ajax in de strijd om het landskampioenschap is gegroeid naar vijf punten. Er zijn nog 15 wedstrijdronden te gaan. Ajax voetbalt zaterdagavond thuis tegen VVV Venlo. Op woensdag 13 februari wacht de kraker in de Champions League tegen Real Madrid.

