Winstwaarschuwing stort aandeel groentengigant Greenyard in vrije val

Een transformatieteam moet ervoor zorgen dat de onderneming, die eigenaar is van Bakker Barendrecht en groente levert aan onder andere Albert Heijn, Coop en Emté, helpen de weg omhoog terug te vinden. De Belgen hebben al een tijdje last van fikse concurrentie in Duitsland en in eigen land, waar de prijzen in de markt onder druk staan. Na de zomer verbeterden de resultaten wel iets, maar ’de eerste tekenen van herstel draaiden echter om in november en december’. De lagere omzet raakte ook de marges.

Greenyard zegt dat de resultaten in het laatste kwartaal van 2018 slechter waren dan verwacht. Voor het lopende gebroken boekjaar, dat tot eind maart loopt, herziet het bedrijf daarom zijn prognose voor de bedrijfswinst. Bij het zoeken naar nieuwe financiering wordt daarnaast een kapitaalverhoging niet meer uitgesloten, iets waar aandeelhouders niet blij mee zijn.

Listeriabacterie

Afgelopen jaar is hopeloos verlopen voor Greenyard. De extreem droege en warme zomer heeft in het eerste helft van het gebroken boekjaar al een fors gat geslagen in de omzet van het concern. Daarnaast verloor het aandeel van Greenyard deze zomer bijna een derde van zijn waarde nadat de listeriabacterie was aangetroffen in groente afkomstig van een fabriek in Hongarije.

Het aandeel Greenyard stond rond het middaguur op €5,90, een verlies van ruim 23%. Een jaar geleden was dat nog op €21,40. Greenyard is naar eigen zeggen een van de grootste groenten- en fruitleveranciers ter wereld. Er werken circa negenduizend mensen in zo'n 25 landen.