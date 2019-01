VOLG LIVE: Ex-topman KPMG haalt uit naar OM

Volgens het OM is er belastingfraude gepleegd bij de bouw van het KPMG-hoofdkantoor in Amstelveen. Het zou gaan om miljoenen. Maar Van Everdingen stelt dat er voor hem en voor KPMG geen enkel motief was om fraude te plegen. „Vreemd, zo’n fraude zonder kenbaar motief”, stelt zijn advocaat Daan Doorenbos.

Vastgoedman Meijer verklaarde afgelopen vrijdag tegenover de rechtbank dat de interne administratie bij KPMG ’een puinhoop’ was en dat de accountantsreus zich in het geheel niet bekommerde over de fiscale consequenties van de bouw. Meijer nam daarmee afstand van medeverdachte Van Everdingen. De voormalig KPMG-bestuurder vertelde vorige week, bij het begin van het proces, dat hij ’diep, diep teleurgesteld’ is in de Belastingdienst, de FIOD en het Openbaar Ministerie, aangezien het volgens hem puur om een fiscaal verschil van inzicht gaat. „Waarom doet u een inval in mijn huis als ik het in één telefoontje had kunnen uitleggen?”

