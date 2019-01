Rotterdam scoort ook op kantorenmarkt

Dat meldt vastgoedadviseur CBRE maandag in een rapport over de Rotterdamse kantorenmarkt. De daling is te danken aan zowel een toestroom van nieuwe huurders als transformatie van bestaande kantoren tot andere functies.

Marco Clarijs van CBRE tekent aan dat er nog een paar grote transformaties van verouderde kantoren tot woningen aan zitten te komen, zodat de leegstand dit jaar nog verder zal teruglopen. „Het daadwerkelijke leegstandsniveau ligt al onder de 10%”, aldus Clarijs. „Dit jaar wordt het dan ook lastiger voor bedrijven om passende kantoren te vinden. Vooral een aantal grote werkgevers in de stad zullen aanlopen tegen de beperkte beschikbaarheid van kwalitatief goede kantoren.”

Clarijs pleit vanwege de toenemende krapte voor nieuwbouw. „Het uitblijven daarvan vormt de komende jaren een steeds groter risico voor de economische ontwikkeling van de stad.”

Vorig jaar werd voor een recordbedrag van €1,2 miljard geïnvesteerd in Rotterdamse kantoren. Dat is een groei van 167% ten opzichte van een jaar eerder. Clarijs ziet hierin een teken van terugkerend vertrouwen van beleggers in de Rotterdamse markt, na jarenlang bovengemiddelde leegstand. „De stad wordt aantrekkelijker voor gebruikers en beleggers, onder andere door een gemoderniseerde kantorenvoorraad en betere voorzieningen.”

Voorbeelden zijn het Duitse Allianz, dat zijn intrek neemt in een nieuw kantoor aan de Coolsingel, en Rabobank, dat verhuist naar het kantoorgebouw FIRST aan het Weena. Daarnaast zijn er in Rotterdam volgens CBRE in 2018 enkele grote verhuurcontracten in de flexibele kantorensector getekend, waaronder door Regus en Spaces.