KLM verder onder druk, vliegverbod verlengd

Het inreisverbod geldt niet voor eigen burgers en andere EU-ingezetenen. Ook voor kennismigranten, zeevarenden en medisch personeel geldt een uitzondering. Het kabinet houdt de luchtvaartmaatschappij daarnaast ook aan de ketting als het gaat om routes vanuit Zuid-Afrika en Zuid-Amerika. Dat geldt al vier maanden.

Door de vliegverboden staat het netwerk van KLM al enige tijd onder druk. Naar India bleef KLM deze week vliegen, onder meer met passagiers op de heenweg en vracht. De luchtvaartmaatschappij zegt in een reactie dat het passagiers van de uitzonderingscategorieën zal blijven vervoeren en vracht.

’Harde klap’

„Een vliegverbod verlengen terwijl OMT-lid Koopmans aangeeft dat de varianten er al lang zijn, vind ik wrang”, zegt voorzitter Reinier Castelein van vakbond De Unie.

„Zeker gezien het feit dat de KLM-medewerkers deze maand hun lonen echt gekort zagen worden. De klap is hard aangekomen. Dit kabinetsbeleid helpt er niet bij om er bovenop te komen. Niet op verdienvermogen en niet op motivatie.”

Vorige week vond het RIVM een vliegverbod aanvankelijk niet nodig, omdat een dubbele test voor vertrek naar Nederland verplicht is plus een advies voor quarantaine. De dubbele test kwam in januari om gevaarlijke mutaties buiten de deur te houden.

Politieke druk

Daarna kwam het alsnog tot een vliegverboden na politieke druk. Het aantal besmettingen door reizen ligt onder de 1%, waarvan het vliegverkeer goed is voor de helft daarvan, terwijl dat in de thuissituatie 58% is.

Bij het eerdere vliegverbod vanuit het Verenigd Koninkrijk bleef het gewoon mogelijk om met de auto, trein of andere luchthavens naar Nederland te reizen.

De reisverboden zouden van tafel kunnen als er verplichte quarantaine is geregeld, maar dat laat al maanden op zich wachten. Deze lijkt er nu te gaan komen, deze week debatteerde de Tweede Kamer nog over quarantaineplicht.