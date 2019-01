Tegenvallende winst Caterpillar

De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 2,55 dollar. Analisten hadden hier in doorsnee op 2,99 dollar per aandeel gerekend. Caterpillar had te maken met hogere grondstofprijzen. Het bedrijf zag de omzet in het vierde kwartaal met 11 procent stijgen tot 14,3 miljard dollar, geholpen door een stijgende vraag vanuit de mijnbouwindustrie en meer verkopen aan de bouwsector. Wel stond in China de vraag onder druk door de afzwakkende economie.

Over heel 2018 nam de omzet met een vijfde toe tot 54,7 miljard dollar. De nettowinst bedroeg 6,1 miljard dollar. In 2017 was dit 754 miljoen dollar omdat het bedrijf een miljardenlast moest nemen voor de Amerikaanse belastinghervormingen.

Caterpillar gaf aan voor dit jaar op een bescheiden omzetgroei te rekenen. De winst per aandeel zou daarbij moeten stijgen, aldus het bedrijf.