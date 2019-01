'Flink hogere jaarwinst voor Shell'

Volgens de consensus komt de winst van Shell uit op bijna 21 miljard dollar in 2018, op basis van actuele geschatte voorraadkosten (ccs) en exclusief eenmalige posten. Dit resultaat was een jaar eerder nog 15,8 miljard dollar. Shell had de wind mee dankzij de hogere olieprijzen en doorgevoerde kostenbesparingen. Ook in het vierde kwartaal resteerde er naar verwachting een hoger nettoresultaat onder de streep ten opzichte van een jaar daarvoor.

Shell profiteert met name van betere prestaties bij de divisies Upstream en Integrated Gas. Bij Upstream, de exploratie en winning van olie, wordt een ruime verdubbeling van de winst naar 6,7 miljard dollar voorspeld. Bij Integrated Gas,met bijvoorbeeld de LNG-activiteiten, gaan de kenners in doorsnee van een winst van 9,4 miljard dollar uit, tegen bijna 5,3 miljard dollar een jaar geleden. Daartegenover staat Downstream, de raffinage en verkoop van olieproducten en chemie, waar met een circa 2 miljard dollar lagere winst tot 7,1 miljard dollar, rekening wordt gehouden.

Toekomst

Het desinvesteringsprogramma van Shell zou naar verwachting in 2018 afgerond zijn. In het laatste kwartaal van het jaar heeft het bedrijf meerdere belangen in olie- en gasprojecten van de hand gedaan, zoals het Ierse gasproject Corrib. Deze voortgang was onder meer een reden voor kredietbeoordelaar Fitch om de prognose voor Shell van negatief naar stabiel te verhogen. Ook S&P sprak zich positief uit over de olie- en gasmaatschappij en verhoogde de kredietrating in het afgelopen kwartaal.

Beleggers zullen ook benieuwd zijn naar nieuws over het overnamepad van Shell. Het concern kondigde eerder deze maand aan een bod uit te willen brengen op energiebedrijf Eneco samen met pensioenuitvoerder PGGM. Ook zou Shell geïnteresseerd zijn in een overname van de Amerikaanse branchegenoot Endeavor. Verder heeft Shell een belang van 49 procent genomen in Cleantech Solar in december.

Het Brits-Nederlandse concern voerde onlangs zijn duurzaamheidsstrategie op. Zo ligt er een voorstel op tafel om de beloning van het topmanagement aan CO2-uitstootdoelen te koppelen. Daarnaast meldde topman Ben van Beurden dat zijn concern het budget voor groene energie wil verdubbelen.