'Wall Street begint drukke week lager'

Nadat president Donald Trump vrijdag een akkoord heeft bereikt over de begroting gaan verschillende overheidsdiensten maandag na ruim vijf weken shutdown weer aan de slag. Voor de beurs betekent dat onder meer dat het ministerie van Handel binnenkort weer macro-economische cijfers gaat uitgeven. Voor wat betreft de handelsvete tussen de VS en China is er enige hoop dat deze week vooruitgang wordt geboekt. Een handelsdelegatie onder leiding van de Chinese vicepremier Liu He reist later deze week af naar Washington voor een nieuwe gespreksronde.

De Federal Reserve komt woensdag met een rentebesluit. Na de verhoging in december wordt algemeen verwacht dat de Amerikaanse koepel van centrale banken zijn kruit deze keer droog houdt.

Caterpillar

Qua bedrijven is het nog rustig. Caterpillar gaf een inkijkje in de cijfers. De maker van zware machines voldeed niet aan de verwachtingen van analisten. Onder meer hogere grondstofprijzen en een afzwakkende vraag vanuit China waren daar debet aan. Voor dit jaar verwacht Caterpillar een bescheiden omzetgroei. Na het slot op Wall Street opent ook witgoedmaker Whirlpool de boeken.

Later volgen nog rapportages van tech- en internetgrootmachten Apple, Microsoft, Facebook en Amazon, terwijl ook oliereuzen Chevron en ExxonMobil en farmaceut Pfizer hun kwartaalresultaten delen. Verder staan bekende namen als Harley-Davidson, Tesla, Visa en Manpower op de rol.

Dropbox

Cloudopslagbedrijf Dropbox neemt HelloSign over. Het bedrijf dat zich bezighoudt met elektronische handtekeningen en het verwerken van online documenten wordt gewaardeerd op 230 miljoen dollar.

Vrijdag sloot de toonaangevende Dow-Jonesindex 0,8 procent in de plus op 24.737,20 punten. De brede S&P 500 kreeg er 0,9 procent bij tot 2664,76 punten en techbeurs Nasdaq steeg 1,3 procent op 7164,86 punten.