KPN wil doorgiftetarief glasvezel verlagen

KPN wil dat de ACM het aanbod van, dat voor de komende acht jaar zou gelden, bindend verklaart. De telecomprovider die nu meer dan 3 miljoen huishoudens heeft aangesloten op zijn glasvezelkabels, wil zo de komende jaren zekerheid creëren terwijl de netwerk dat het alleen en met zijn partners uitbreidt tot 80% van de circa 8 miljoen huishoudens in Nederland.

De ACM noemt het voorstel ’betekenisvol’ en kondigt vandaag aan een onderzoek te zullen doen naar de tarieven en andere onderzoeken ’aan te houden’. “KPN en Glaspoort zetten hiermee een betekenisvolle stap, want de toegangstarieven die ze voorstellen zijn substantieel lager dan de huidige. Op basis hiervan gaan we de komende twee weken een ontwerpbesluit voorbereiden dat we aan de markt voorleggen”, zegt Manon Leijten, bestuurslid van de ACM.

Zorgen over concurrentie

KPN haalde in 2021 €663 miljoen, een achtste van zijn omzet, uit de verhuur van lijnen aan concurrenten als T-Mobile en Youfone. Tot een kleine twee jaar geleden werden de tarieven daarvoor vastgesteld door de ACM. Een rechter oordeelde echter dat de markt geen regulering nodig had. Sindsdien klagen de wholesale-klanten over de hoge tarieven die KPN zou rekenen. De ACM had aangegeven dat het zorgen had over risico’s voor de concurrentie op de markt en werkte aan een onderzoek waarvan de resultaten eigenlijk in het eerste kwartaal bekend hadden moeten worden.

De daling van 10% van de tarieven geldt voor ruim 3 miljoen huishoudens die tot 2020 zijn voorzien van glasvezel. Sindsdien gebruikt KPN een andere technologie, waarvoor het bij zijn wholesale-klanten hogere tarieven rekent. De tarieven voor de glasvezelsaansluitingen met deze tarief, momenteel 200.000, gaan met 10 tot 30% worden verlaagd volgens het voorstel.

Volgens Chris Figee, cfo va KPN, doet zijn bedrijf het aanbod ’in een groeiend besef, dat supersnel en stabiel internet steeds belangrijker wordt voor iedereen’. „Daarbij is lange termijn zekerheid voor KPN van groot belang om de omvangrijke, geplande investeringen te kunnen blijven doen en heel Nederland in een snel tempo van glasvezel voorzien kan worden. Wij hebben ACM gevraagd om te beoordelen of deze voorstellen bindend verklaard kunnen worden, zodat er voor de komende acht jaar duidelijkheid is voor de markt.”