Biljet €500 sterft uit

Als bestaande biljetten bij de nationale banken binnenkomen (via gewone banken of omdat de biljetten versleten zijn) zullen die oude biljetten niet meer worden vervangen door nieuwe exemplaren. Daardoor zal in de loop van de jaren deze coupure nauwelijks nog voorkomen.

Criminelen

Het afschaffen van het €500-biljet is al enkele jaren geleden aangekondigd door de Europese Centrale Bank (ECB). De belangrijkste reden daarvoor is het feit dat deze biljetten vooral worden gebruikt door criminelen. Officieel meldde de ECB dat met de maatregel „wordt tegemoetgekomen aan de bezorgdheid dat dit bankbiljet illegale activiteiten kan bevorderen”.

Voor gewone consumenten is het verdwijnen van €500-biljet nauwelijks belangrijk. Het is vrijwel nergens mogelijk om met deze biljetten te betalen; winkels en tankstations weigeren dit soort biljetten. Overigens worden bij de meeste toonbanken ook biljetten van €100 en €200 geweigerd.

Ontwerp

De nationale banken drukken al enkele maanden geen nieuwe €500-biljetten meer. Het biljet is ook nooit vernieuwd sinds de introductie van het eurogeld. De andere coupures (€5, €10, €20, €50, €100 en €200) hebben inmiddels een nieuw ontwerp en zijn voorzien van nieuwe veiligheidskenmerken waardoor valse biljetten moeilijker te maken zijn.

Naar schatting van de ECB zijn er 20 miljard euro-biljetten in omloop, met een gezamenlijke waarde van zo’n €1000 miljard (stand 2016). In Nederland zijn er 300 tot 400 miljoen biljetten in omloop. De centrale banken van Oostenrijk en Duitsland gaan nog tot april door met het uitgeven van vijfhonderdjes.

Wie nog biljetten van €500 bezit, heeft geen probleem. De biljetten behouden altijd hun waarde, zo verzekert de ECB.