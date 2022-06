Discounter ALDI boos op Geert Wilders wegens filmpje

De PVV-voorman bezocht de winkel in het kader van zijn oproep om het lage btw-tarief tijdelijk op 0% te zetten. Als lageprijzenwinkel is Aldi vooral favoriet bij mensen met een krappe portemonnee. Daarvan zijn er steeds meer, gezien de gierende inflatie.

Volgens Wilders waren de Aldi-klanten maar wat blij met de aandacht voor hun zorgen. „Mensen vonden het geweldig dat een politicus interesse had voor hun problemen met de dure boodschappen. Iedereen wilde dolgraag met me praten”, aldus Wilders in een tweet. Van één gelukkige medesupermarktbezoeker, een oudere vrouw, betaalde Wilders zelfs de boodschappen.

Hij retweette vervolgens een bericht van voormalig kasteeldame en verklaard PVV-stemmer Erica Renkema (Chateau Meiland), die kort maar bondig stelt dat Aldi Wilders cancelt. Een andere BN’er die de PVV een warm hart toedraagt is de bekende Hagenees Henk Bres. Onder de hashtag #klootzakken roept hij zijn 17.300 volgers op om Aldi voortaan te boycotten.

In een reactie beroept Aldi zich op de privacyregels. „In de regel wordt een verzoek tot filmen bij ons vooraf ingediend”, zegt de woordvoerder. „Daar kijken we altijd kritisch naar. Dit bezoek was onaangekondigd en er is geen toestemming gevraagd. In verband met de privacy van onze klanten en medewerkers is gevraagd om de video te verwijderen.” Het filmpje is nog lang niet van het internet verdwenen: veel twitteraars hebben het uit protest juist gedeeld.