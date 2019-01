Nvidia en Caterpillar onderuit op Wall Street

New York - De Amerikaanse effectenbeurzen zijn maandag lager begonnen. De aandacht op Wall Street gaat onder meer uit naar de heropening van de Amerikaanse overheid, maar de blik is ook vooruit gericht op onder meer handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China en het rentebesluit van de Fed later in de week. Opvallende dalers waren Nvidia en Caterpillar, na respectievelijk een omzetalarm en een handelsbericht.