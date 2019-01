Waarschuwing voor witwassende KPMG-accountant

Dat bleek maandag uit de uitspraak van de accountantskamer.

In de witwaszaak Cymbal zou 270 miljoen euro (320 miljoen dollar) zijn witgewassen. De verdachten hadden volgens het OM als dekmantel een handel in lingerie. Venezolanen kochten met creditcards op papier lingerie maar kregen dollars geleverd. Die dollars verdwenen vervolgens met grote winsten op de zwarte markt in Venezuela waar de handel in vreemde valuta aan banden is gelegd.

De accountant stelde de jaarrekeningen van dit bedrijf samen. Miljoenen dollars aan contanten werden op de bankrekening bijgeschreven. Daar had hij nader onderzoek naar moeten doen, vindt de tuchtrechter.

De accountant is geen verdachte in de strafzaak die in juli dient. De rechtbank in Zwolle trekt voor die zaak vier zittingsdagen uit.

Van het bewust negeren van fraudesignalen, waarover het OM klaagde, is volgens de rechter geen sprake. De tuchtrechter kan als zwaarste maatregel een accountant uit het beroep zetten. De tuchtrechter liet het in deze zaak bij een waarschuwing omdat de accountant volgens hem niet bewust onzorgvuldig handelde. Ook is de man niet eerder tuchtrechtelijk veroordeeld.

Het OM wil de uitspraak eerst bestuderen voordat het over een eventueel hoger beroep beslist.