Europese beurzen in de min

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel op Wall Street 1 procent in de min op 510,12 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 719,34 punten. Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,9 procent.

Chipbedrijf Nvidia verlaagde zijn omzetprognose onder meer vanwege de zwakkere economie, met name in China. Daardoor nam de vraag naar grafische kaarten af. Ook valt de verkoop van de nieuwste grafische kaarten tegen. In Amsterdam was ASML de grootste daler bij de hoofdfondsen met een min van 2,7 procent. Bij de middelgrote fondsen daalde Besi 2,7 procent en zakte ASMI 1,8 procent.

Galapagos

Lijstaanvoerder in de AEX was overigens Galapagos met een winst van 1,7 procent. Bij de kleinere bedrijven klom Basic-Fit 2,7 procent na een koopadvies van Citi. Volgens de analisten kan de fitnessketen nog lang blijven doorgroeien in Frankrijk en Spanje. Avantium maakte een koerssprong van bijna 10 procent. Het chemiebedrijf is weer volledig eigenaar van Synvina. Voormalig partner BASF is uitgekocht en er is een nieuwe directeur aangesteld. Eind vorig jaar stapte BASF uit het samenwerkingsverband vanwege meningsverschillen over investeringscriteria.

In Londen wonnen Marks & Spencer (M&S) en Ocado 0,8 procent en 2,1 procent, na mediaberichten over een mogelijke overname van online supermarkt Ocado door M&S. Groente- en fruitconcern Greenyard kelderde ruim 25 procent in Brussel, na een nieuwe winstwaarschuwing en het overwegen van een kapitaalverhoging.

De euro noteerde 1,1406 dollar, tegen 1,1407 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie zakte 3 procent tot 52,07 dollar. Brentolie werd 2,4 procent goedkoper op 60,17 dollar per vat.