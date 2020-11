Banencijfers VS vallen mee

De banenmotor in de VS draait wel opnieuw langzamer, want in september groeide het aantal banen met 672.000. Door de aanwas van arbeidsplaatsen is de werkloosheid in de VS gedaald van 7,9% in september naar 6,9% in de voorbije maand.

De cijfers duiden op een betere situatie voor de Amerikaanse economie, maar het aantal banen ligt nog altijd tien miljoen lager dan voor de virusuitbraak. Nu het aantal besmettingen toeneemt, wordt het ook steeds moeilijker om hetzelfde tempo van het aannemen van personeel vol te houden.

Oproep centrale bankier Powell

Fed-voorzitter Jerome Powell heeft de Amerikaanse politiek donderdag daarom opgeroepen om de economie meer te gaan stimuleren. Omdat het Congres in Washington de komende jaren verdeeld blijft, is de verwachting echter dat de enorme stimuleringsplannen van de Democraten minder groot gaan uitpakken.