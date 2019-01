Valentijn dit jaar zonder snoephartjes

Na het faillissement van Necco, dat al vijftien kwakkelt met zijn winst maar het enige bedrijf was dat altijd de superzoete hartjes bleef produceren, kreeg een opvolging via Spangler Candy Company.

Maar de producent van Dum Dum-lollieknotsen is er niet in geslaagd om met het bestaande recept voor Valentijnsdag, 14 februari, op de markt te brengen.

Dat lijkt een detail te midden van al het andere snoepgoed en chocolade zoals speciale Orio-koekjes van met liefdevolle teksten. Maar de originele gesuikerde valentijnshartjes van Necco uit 1866 zijn het best verkochte snoep in de Verenigde Staten. De producent had al vele harten gebroken door iconisch snoepgoed zoals Clark Bars niet meer te leveren.

Miljarden hartjes

Necco had doorgaans acht maanden nodig om de elf miljard aan hartjes te maken met daarop boodschappen als ’Bell me’ of ’Ik mis je’ en ’LOL’. Die miljarden hartjes gaan in slechts zes weken tijd over de toonbank.

Er is nog voorraad, vooral bij grote retailers zoals ook Amazon. Maar die zijn zeker een jaar oud en alles behalve vers. Winkelketens hebben kun klanten al gewaarschuwd dit jaar naar slimme alternatieven om te kijken om hun geliefden poëtisch te benaderen.

De uitgestanste snoepjes naar Amerikaans recept. Ⓒ REUTERS

De harde valentijnshartjes, zo verzekert de producent, zullen in 2020 terugkeren. Necco is een begrip in de Verenigde Staten, omdat het volledig Amerikaans is.

De technologie om de gesuikerde plaat te snijden werd in 1847 ontwikkeld door Oliver R. Chase, zijn broer Daniel bouwde een machine die in 1866 teksten op snoepjes kon drukken.