Een van onze medewerkers is al een jaar gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Ze heeft last van haar rug en kan daardoor maximaal twee uur per dag werken. Nu wil ze met de auto naar Zuid-Frankrijk gaan. Ik vind dat onverantwoord. Het zal haar rugklachten niet ten goede komen. Mag ik haar verbieden om op (deze) vakantie te gaan?