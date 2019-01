Unilever koopt Amerikaans The Laundress

The Laundress werd in 2004 opgericht door Gwen Whiting en Lindsey Boyd. Zij begonnen met een enkel product en wisten dat door de jaren heen flink uit te breiden. Momenteel bestaat de portefeuille van The Laundress uit 85 producten.

The Laundress blijft opereren vanuit het hoofdkwartier in New York. De oprichters blijven daarbij aan boord.