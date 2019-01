Saoedi’s dekken zich in tegen Tesla-verlies

Volgens de Financial Times heeft het grote fonds, lang een van de grootste aandeelhouders, zakenbank JPMorgan Chase gevraagd de risico’s te hedgen, dus in te te dekken tegen potentiële verliezen en koersdaling. Dat gebeurde na sluiting van de beurs op 17 januari.

Inclusief het verlies van maandag staat het fonds ruim 12% in de min dit jaar op de beurs aan Wall Street.

Tesla meldde maandag namelijk ook dat het duizenden banen schrapt als onderdeel van een bredere reorganisatie binnen de batterijauto-producent.

Elon Musk Ⓒ AFP

De productie van goedkope nieuwe Tesla’s komt ondertussen na flinke vertragingen op gang.

Volgende maand worden de eerste Model3-Tesla’s naar Europa uitgeleverd, waar kopers vaker moeten wachten op nieuwe modellen.

De Saoedi’s speelden eerder een belangrijke rol toen Elon Musk dreigde het bedrijf van de beurs te halen; hij verwees naar het fonds als een grote investeerder om de aandelen te verkopen.

Van die transactie, die leidde tot een enorme koersval, zag oprichter Elon Musk vervolgens weer af.

De stap van het Saoedische fonds volgt op slechts enkele maanden nadat Tesla-topman Elon Musk een schikking trof met de Amerikaanse beurswaakhond SEC. De toezichthouder had Tesla en Musk aangeklaagd wegens fraude, nadat Musk via Twitter had laten weten dat hij het bedrijf met de Saoedi’s bij een prijs van $420 per aandeel van de beurs wilde halen.

Meer financieel nieuws via je e-mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!