Hoofdkantoor Opel naar Amsterdam

Dat meldt het autobedrijf van de merken Opel, Peugeot, Citroën en DS Automobiles.

Die merken blijven zelfstandig, benadrukt het bedrijf, maar achter de schermen worden onderdelen in Amsterdam geïntegreerd om kosten te besparen.

Opel maakt sinds 1 augustus 2017 officieel onderdeel uit van Groupe PSA.

In 2018 hadden de vier merken onder de PSA-vlag in Nederland met meer dan 100.000 geregistreerde voertuigen een marktaandeel van 19,25% in de markt van personen- en lichte bedrijfswagens.

